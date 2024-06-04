Кадры из «Властелина колец: Кольца власти»: преобразившийся создатель Мордо...

Кадры из «Властелина колец: Кольца власти»: преобразившийся создатель Мордора и отец орков АдарЖурнал EW показал два кадра из второго сезона «Властелина колец: Кольца власти», на которых запечатлен Адар — его теперь играет не Джозеф Моул («Игра престолов»), а Сэм Хэзелдайн («Ворон», «Ведьмак»).