❗️ Предварительной причиной трагедии в Симферопольском районе стала неисправность газового котла. Из-за этого погибли 4 человека По информации СК, там выявили повреждение автоматического датчика, который контролировал обратную тягу, в результате чего дом заполнился углекислым газом.