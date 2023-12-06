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test mazurok

1 подписчик

❗️ Предварительной причиной трагедии в Симферопольском районе стала

❗️ Предварительной причиной трагедии в Симферопольском районе стала

❗️ Предварительной причиной трагедии в Симферопольском районе стала неисправность газового котла. Из-за этого погибли 4 человека По информации СК, там выявили повреждение автоматического датчика, который контролировал обратную тягу, в результате чего дом заполнился углекислым газом.

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