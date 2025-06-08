Миллиарды долларов в пыльном подвале: самый дорогой клад в истории человечества

Лежащие кучей золотые украшения, глиняные кувшины, полные монет, тускло мерцающие бриллианты, россыпи небесно-голубых сапфиров — на небрежно сваленные груды сокровищ из-под потолка подземелья падает луч света, выхватывая из пыльной темноты то золотой трон, то массивную статую из того же металла.