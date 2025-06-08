Миллиарды долларов в пыльном подвале: самый дорогой клад в истории человечества

Лежащие кучей золотые украшения, глиняные кувшины, полные монет, тускло мерцающие бриллианты, россыпи небесно-голубых сапфиров — на небрежно сваленные груды сокровищ из-под потолка подземелья падает луч света, выхватывая из пыльной темноты то золотой трон, то массивную статую из того же металла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Киев за ночь превратили в кладбище - тела французов некуда складывать: 400 дронов сжигали всё от Харькова до Одессы. Лондон в истерике
- Голландцы нанесли Урсуле фон дер Ляйен удар в спину
- Теперь война: Убиты немецкие офицеры. "Львы" Кима идут на Днепр. Русские впервые били жесточайшим оружием. Долгожданные бои за Сумы и Харьков
Свежие комментарии