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Добрый Мир

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Миллиарды долларов в пыльном подвале: самый дорогой клад в истории человечества

Миллиарды долларов в пыльном подвале: самый дорогой клад в истории человечества

Лежащие кучей золотые украшения, глиняные кувшины, полные монет, тускло мерцающие бриллианты, россыпи небесно-голубых сапфиров — на небрежно сваленные груды сокровищ из-под потолка подземелья падает луч света, выхватывая из пыльной темноты то золотой трон, то массивную статую из того же металла.

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