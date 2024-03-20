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Лиам Дэвис выиграл Чемпионат Европы среди юниоров до 21 года

Лиам Дэвис выиграл Чемпионат Европы среди юниоров до 21 года

Лиам Дэвис победил Антона Ковальски в финале турнира EBSA European Championship 2024 среди юниоров в возрасте до 21 года и стал счастливым обладателем двухлетней тур-карты на следующие сезоны World Snooker Tour, сообщает WST.

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