ЕС ЗАХЛОПНУЛ ДВЕРЬ ПЕРЕД ГРУЗИЕЙ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТБИЛИСИ ОБЪЯСНИЛ ОТКАЗ ОДНОЙ ФРАЗОЙ

Грузии не предоставили статус кандидата в члены Евросоюза исключительно по политическим мотивам. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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