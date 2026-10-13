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Иркутск Сегодня

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В Иркутске осудили двух контрабандистов

В Иркутске суд приговорил фигурантов дела о контрабанде леса за границу. Это участники орггруппы, которые с марта 2014 года по июнь 2017 года отправляли наш лес за границу под видом законных сделок.

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