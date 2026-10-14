В Ростовской области составили перечень АЗС, где можно купить топливо в сертифицированные ёмкости.По поручению спикера Законодательного Собрания Ростовской области сформирован перечень автозаправочных станций, которые отпускают бензин и дизельное топливо в сертифицированные ёмкости — в том числе для генераторов и бензопил.