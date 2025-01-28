На Смоленщине появился региональный канал для помощи родителям

Его авторами являются работники местного министерства образования и науки. Новый ресурс направлен на то, чтобы собрать самую важную информацию в одном месте для простоты ориентирования в "мире знаний и опыта".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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