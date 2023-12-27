СЕО BlockHash Брендон Земп: 2024 год станет взрывным для биткоина

Как прогнозирует гендиректор консалтинговой компании BlockHash, Брендон Земп, год 2024 года обещает быть благоприятным для биткоина, запуска криптовалютных ETF и установления регулятивных правил в криптоактивной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии