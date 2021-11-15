А с виду приличные: мужчина и девушка отличились в гостинице Уссурийска

В Уссурийске мужчина и девушка совершили кражу в одной из гостиниц на улице Агеева. Похитителей удалось отыскать благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю.