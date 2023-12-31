В России изменились условия выдачи материнского капитала

С 1 января 2024 года материнский капитал будут выдавать только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка на свет, и только если последний является гражданином России по рождению.
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