Ан-225 «Мрия» и «Буран». На авиасалоне в Ле-Бурже, 1989 год«Азиатский способ производства»Обычно марксистская периодизация общественно-экономических формаций сводится к выделению пяти основных формаций.
«Азиатский способ производства» и очернение советской цивилизации
Комментарии
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slava axmetov
Если правящая верхушка страны очерняет пик русской цивилизации в части ее советского периода.(та же тирада о том что в то время кроме резиновых калош ничего не производили) то чего ждать дальше.Война,которая идет в настоящее время и прямо направленная на уничтожение русской цивилизации путем сокращения ее численности и физического уничтожения наиболее патриотически настроенного населения,бесконтрольный завоз мигрантов с целью уменьшить процентный состав коренного населения стыдливо называется СВО.Параллельно продолжается идеологический шабаш в тылу.Бесконечные празднования каких то дат с безумными финансовыми затратами,песни и пляски с низкопробными шоу на ТВ.И это все под пустые разговоры про патриотизм с целью выхолостить.заболтать саму суть этого слова.
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14 час.
А
Александр
Факт. И это не замылить никакими нажатиями кнопок и селфи.
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13 час.
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