«Азиатский способ производства» и очернение советской цивилизации

slava axmetov

Если правящая верхушка страны очерняет пик русской цивилизации в части ее советского периода.(та же тирада о том что в то время кроме резиновых калош ничего не производили) то чего ждать дальше.Война,которая идет в настоящее время и прямо направленная на уничтожение русской цивилизации путем сокращения ее численности и физического уничтожения наиболее патриотически настроенного населения,бесконтрольный завоз мигрантов с целью уменьшить процентный состав коренного населения стыдливо называется СВО.Параллельно продолжается идеологический шабаш в тылу.Бесконечные празднования каких то дат с безумными финансовыми затратами,песни и пляски с низкопробными шоу на ТВ.И это все под пустые разговоры про патриотизм с целью выхолостить.заболтать саму суть этого слова.