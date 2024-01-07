В отношении покойного Диего Марадоны свершилось правосудие

Верховный суд Италии оправдал Диего Марадону посмертно по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Таким образом, был поставлен конец длившемуся 30 лет судебному спору между бывшим нападающим команды «Наполи» и налоговыми органами.
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