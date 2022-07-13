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Клуб из Саудовской Аравии предложил за трансфер Роналду 300 млн евро: 250 млн – зарплата Криштиану, 30 млн – выплаты «МЮ» (TVI)

Клуб из Саудовской Аравии готов потратить сотни миллионов евро ради перехода Криштиану Роналду. По информации TVI и CNN Portuguesa, один из клубов страны с Аравийского полуострова предложил заплатить за подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» 300 млн евро.

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