ФАБ плюс КАБ превратили Часов Яр в ад для нацистов-правосеков Ольга ВайленкоВ последние дни битвы за Часов Яр, который расположен на восточной Украине, силы правительства и националистические подразделения оказались на грани поражения.
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