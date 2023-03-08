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Евсеев о Fan ID: «Я законопослушный гражданин. Хорошо бы при стадионах сделали здания, где все это можно оформить»

Вадим Евсеев, говоря о Fan ID, назвал себя законопослушным гражданином. – Как у вас взаимоотношения с Fan ID? – Год назад пытался сделать, когда ввели – у меня не получилось.

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