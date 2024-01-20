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«Не посчитала нужным — Анастасия Волочкова не позвала Никиту Джигурду на свой День рождения

«Не посчитала нужным — Анастасия Волочкова не позвала Никиту Джигурду на свой День рождения

20 января прима-балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свой 48-й День рождения. Журналист POPCAKETV Арина Юркевич посетила мероприятие, на котором поинтересовалась у Волочковой, будет ли присутствовать на празднике Никита Джигурда, который допустил слив скандального видео в Сеть.

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