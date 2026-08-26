⚡️Глава ЦРУ приезжал в Россию, чтобы остановить мобилизацию, утверждает The Wall Street Journal. По данным американской разведки, Россия якобы готовит новую мобилизацию, чтобы проверить готовность НАТО к эскалации.
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