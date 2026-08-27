Синоптики рассказали, будет ли бабье лето в этом году

Осень в Москве в этом году начнётся с теплых дней. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Пот словам синоптиков, в последние дни лета температура воздуха в столичном регионе начнет постепенно прогреваться, а в начале сентября возможно потепление до +25 градусов.