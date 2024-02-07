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Парламентская газета

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День 8 февраля в истории

День 8 февраля в истории

День российской науки. Учрежден ука­зом Президента РФ от 7 июня 1999 года, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

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