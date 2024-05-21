Царица Тамара и «Золотой век» Грузии М. Зичи. Шота Руставели преподносит свою поэму царице Тамаре В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости знаменитой грузинской царицы Тамары, о её неудачном браке с изгнанным из Руси младшим сыном убитого князя Андрея Боголюбского и втором браке с Давидом Сосланом.
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