Трамп заявил о ликвидации девяти иранских судов силами США

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе из строя девяти иранских судов, подтвердив, что атаки осуществлялись американскими силами.
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