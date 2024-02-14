Милош Бикович показал первое фото новорожденного сына

10 января Милош Бикович и его жена Ивана Малич впервые стали родителями. Радостной новостью актер поделился в своем микроблоге весьма своеобразным способом: он опубликовал фотографию, где обычной ручкой были нарисованы родители со своим ребенком.
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