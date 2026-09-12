7 списков, которые обязательно должен вести каждый человек

Многие думают, что ведение списков — удел бабушек и дедушек, страдающих от проблем с памятью. На самом же деле, эта привычка может оказаться полезной для людей любого возраста.
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