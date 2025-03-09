Вашингтон делает ставку на раскол в Киеве. Комментарий Георгия Бовта

Администрация США наращивает давление на Киев, подтверждены переговоры с оппозицией в лице Тимошенко и Порошенко*, США отказались от поддержки предоставленных Украине F-16, также появились утечки, что подписания сделки по редкоземам со стороны Зеленского для Трампа окажется недостаточноВ последние дни российские войска начали масштабное наступление в Курской области.