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Царьград

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Украина выбрала новую цель на переговорах: Зеленский пошёл ва-банк. Сроки окончания СВО изменились

Украина выбрала новую цель на переговорах: Зеленский пошёл ва-банк. Сроки окончания СВО изменились

Целью Украины на переговорах станет замедление поворота США к России, пишет NYTСегодня в Саудовской Аравии пройдут переговоры Украины и США.

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Комментарии
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Анатолий Ананатольев
Не ЗЕ руководит ПЕРЕГОВОРАМИ, на полусогнутых будет выполнять Решения, чтобы сохранить жизнь своему РОДУ!
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