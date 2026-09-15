В барнаульском зоопарке показали протеиновый завтрак тигрицы Ракши. Видео

Барнаульский зоопарк показал, как тигрица Ракша завтракает мясом. Кадры "Лесная сказка" опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".
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