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Царьград

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Сборные России и Нигерии сыграют в Нижнем Новгороде 6 октября

Сборные России и Нигерии сыграют в Нижнем Новгороде 6 октября

Нижний Новгород примет товарищескую встречу национальных сборных России и Нигерии. Игра запланирована на 6 октября, местом проведения станет «Совкомбанк Арена» на Стрелке.

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