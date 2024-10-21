Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V3: тоньше некуда Кажется, что ...

Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V3: тоньше некудаКажется, что мы рассказывали про HONOR Magic V2 – и по делу восхищались толщиной этого гаджета, достигнутой благодаря использованию особых кремний-углеродных аккумуляторов, — совсем недавно.