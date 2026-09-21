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Ворвался в судейскую и устроил жесткий разнос — из-за этого пришлось завершить карьеру. История про Квартальнова

Ворвался в судейскую и устроил жесткий разнос — из-за этого пришлось завершить карьеру. История про Квартальнова

«Химик» расторг с ним контракт.Дмитрий Квартальнов — один из самых эмоциональных тренеров Континентальной хоккейной лиги.

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