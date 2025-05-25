Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Отведали "Вкус Востока": как мигранты за день отравили 20 детей и взрослых

Отведали "Вкус Востока": как мигранты за день отравили 20 детей и взрослых

Русский компас Фото: ТГ-канал "Мигрантам нет". Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.

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