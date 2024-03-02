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Царьград

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"Как вы это объясните?!" Американцам показали метро Москвы. Вой поднялся на всю Сеть

"Как вы это объясните?!" Американцам показали метро Москвы. Вой поднялся на всю Сеть

Видео Такера Карлсона о русском метро вызвало шок у американцев. "Я был в Париже/Нью-Йорке/Лондоне, и Москва лучше любого из них", - признаётся один из комментаторов.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Это давно ,что США -враг,всем у нас известно,ну и что? Когда придёт время,а оно пройдёт обязательно,выпорем по-русски!!!!
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13 час.
Дмитрий Гурин
Я поработал в штатах почти 4 года по контракту. Правда в южных так называемых Конфедератских. Пришлось как то слетать в Нью-Йорк по вопросам с документами. Когда зашел в их метро..... рванул сразу от туда. Решил ездить на такси, да дороже и дольше но здоровее а главное целее будешь. Ладно бомжи они и у нас есть, но вот обдолбанная толпа афро-американских бомжей это страшнее фильмов про зомби апокалепсис.
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12 час.
Mихаил Р
Лучше полностью послушать это интервью.  Tucker Carlson: Putin, Navalny, Trump, CIA, NSA, War, Politics &amp; Freedom | Lex Fridman Podcast #414
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10 час.

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