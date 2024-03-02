"Как вы это объясните?!" Американцам показали метро Москвы. Вой поднялся на всю Сеть

Дмитрий Гурин

Я поработал в штатах почти 4 года по контракту. Правда в южных так называемых Конфедератских. Пришлось как то слетать в Нью-Йорк по вопросам с документами. Когда зашел в их метро..... рванул сразу от туда. Решил ездить на такси, да дороже и дольше но здоровее а главное целее будешь. Ладно бомжи они и у нас есть, но вот обдолбанная толпа афро-американских бомжей это страшнее фильмов про зомби апокалепсис.