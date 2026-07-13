Звуковой сигнал в наушниках, или Почему новый трюк Mercedes сложно скопировать

LAT Images / MercedesХитрый приём пилотов «Серебряных стрел» в Сильверстоуне не так уж прост… Необычный приём, который команда Mercedes применила в квалификации Гран При Великобритании, застал соперников врасплох.
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