Военные медики рассказали о характере ранений российских солдат в зоне СВО

Медик с позывным Мур: В 80 % случаев ранения на СВО носят осколочный характер Основным фактором поражения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) являются не пули, а артиллерийские снаряды и осколочные боеприпасы.
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