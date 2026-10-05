В баре Покрова расстреляли сына владельца из пистолета: суд

Двое молодых людей 20 и 23 лет предстанут перед судом за хулиганство с применением охолощенного пистолета в баре Покрова, где в ночь на 14 июля 2026 года пострадали три человека, включая 46-летнюю женщину и сына владельца заведения.
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