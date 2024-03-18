Мне не интересная биография этого человека. Она ясна как божий день. Родился у знаменитого богатого папы, прожил благополучную жизнь и в 90 -е тоже, всю жизнь в достатке, холе и неге Папа все заработал все отдал.
О Ширвиндте Мише - бездари и гниде...
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Зачем об этом ушлепке писать и говорить? Всё, к сожалению, папы не стало и теперь он заткнется навсегда и не будет больше никакого Миши, он сольётся раз и навсегда, помрёт и не услышим.
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6 час.
МБ
Марина Биченова
Папа был хорош! И нет теперь широкой спины, которая прикроет этого недоартиста и туда ему и дорога, в небытие.
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4 час.
Silver Kont
Он жид...
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2 час.
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