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Биологи восстановили родословную миллионов клеток развивающейся мыши

Биологи восстановили родословную миллионов клеток развивающейся мыши

История клеточных делений помогает понять, как из одной оплодотворённой яйцеклетки формируется сложный организм.

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