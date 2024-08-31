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Особый удар по Одесскому порту и наёмникам: Противник молчит, но подполье раскрыло детали

Особый удар по Одесскому порту и наёмникам: Противник молчит, но подполье раскрыло детали

Фото: Коллаж ИА Новороссия 3,7K прочтений Сегодня Накануне вечером армия русская армия нанесла удар по району порта в Одессе.

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