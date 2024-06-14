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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

Эх, хорошо пошла мазута!))) 💪💪💪 Напоминаем водителям, что в связи с ремонтом дорожного покрытия до 12 часов будет перекрыт автомобильный мост через Бузулук по направлению на хутор Краснокоротковский.

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