Захарова с помощью плаката 1948 года показала отношение англосаксов к нацизму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в Telegram-канале изображение послевоенного советского агитационного плаката «Денацификация по англо-американски», который изобличает отношение Запада к нацизму.
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