Ирина Кивико рассказала, как инициативное бюджетирование меняет жизнь в Крыму

Ирина Кивико, заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК. Что такое «инициативное бюджетирование»? Я бы отошла от формальных определений и описала это понятие как форму диалога между гражданами и администрацией.
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