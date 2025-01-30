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Крымская газета

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Ирина Кивико рассказала, как инициативное бюджетирование меняет жизнь в Крыму

Ирина Кивико рассказала, как инициативное бюджетирование меняет жизнь в Крыму

Ирина Кивико, заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК. Что такое «инициативное бюджетирование»?       Я бы отошла от формальных определений и описала это понятие как форму диалога между гражданами и администрацией.

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