Украина бессильна: почему Россию не удается выбить из колеи

Политолог Вадим Карасев отмечает, что российской военной машине чужды эмоции. По его мнению, Киев уже много раз пытался выбить Москву из колеи, включая даже удар по Кремлю беспилотником, однако российское руководство не реагирует на провокации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии