При покупке приватизированной квартиры фразы «жилец здесь только прописан, но давно не живет» или «домовая книга потеряна» должны серьезно насторожить.
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