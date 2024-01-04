Замерзающие жители Иннолово рассказали, что электроэнергию вернули лишь частично

Специалисты «Ленэнерго» продолжают проводить восстановительные работы. Замерзающие жители посёлка Иннолово Ломоносовского района Ленинградской области рассказали, что электроэнергию в дома вернули частично.
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