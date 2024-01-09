Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Десантники испепелили «Солнцепеком» позиции ВСУ на Запорожском направлении

Десантники испепелили «Солнцепеком» позиции ВСУ на Запорожском направлении

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт националистов в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.

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