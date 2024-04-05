Обнаружен биологический механизм, который поможет разработать новые методы лечения неврологических расстройств и рака

Лаборатория Юнчао Ма (Yongchao Ma) обнаружила фундаментальный биологический механизм, который поможет разработать лечения неврологических заболеваний, таких как спинальная мышечная атрофия (СМА) и аутизм, а также различные виды рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии