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Газета.ру

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Воробьев предложил масштабировать на страну опыт региона в подключении к сетям

Воробьев предложил масштабировать на страну опыт региона в подключении к сетям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании президиума госсовета опыт региона по упрощению подключения объектов строительства к инженерным сетям, сообщает пресс-служба главы и правительства Подмосковья.

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