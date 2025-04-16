Воробьев предложил масштабировать на страну опыт региона в подключении к сетям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании президиума госсовета опыт региона по упрощению подключения объектов строительства к инженерным сетям, сообщает пресс-служба главы и правительства Подмосковья.
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