Прогулки по величественным и зловещим коридорам в новом трейлере хоррора Torm...

Прогулки по величественным и зловещим коридорам в новом трейлере хоррора Tormented Souls 2Разработчики из чилийской студии Dual Effect опубликовали новый геймплейный трейлер Tormented Souls 2 — продолжения олдскульного хоррора на выживание.
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