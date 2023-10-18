Ремонт дороги Ялта-Бахчисарай через Ай-Петри полностью завершат через два года

Ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая после оползня в 2020 году находится в аварийном состоянии, планируют завершить к концу следующего года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025 г.
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