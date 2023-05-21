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Bloomberg: Состояние Цукерберга увеличилось на рекордные 44 миллиарда долларов

Bloomberg: Состояние Цукерберга увеличилось на рекордные 44 миллиарда долларов

Руководитель американской корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг увеличил своё состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов в 2023 году.

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